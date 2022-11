Mercato - OM : Longoria est en grand danger pour le transfert de Gerson

Arthur Montagne

Très peu utilisé par Igor Tudor depuis le début de la saison, Gerson est clairement sur le départ de l'OM. Un transfert vers Flamengo est envisagé, et le joueur est même actuellement au Brésil dans l'espoir d'un dénouement rapide pour son avenir. Néanmoins, les discussions entre les deux clubs sont très compliquées.

Recruté durant l'été 2021 pour plus de 20M€, Gerson était l'un des cadres de Jorge Sampaoli lors de la précédente saison. Mais l'international brésilien est le grand perdant de la nomination d'Igor Tudor sur le banc de l'OM. En effet, l'ancien joueur de l'AS Roma a très peu joué durant la première partie de saison, au point qu'il ait réclamé son transfert et rêve d'un retour à Flamengo.

Négociations bloquées pour Gerson

Actuellement au Brésil dans l'attente du dénouement de son transfert, Gerson pourrait patienter encore longtemps. En effet, les négociations n'avancent pas et selon les informations de Venê Casagrande il existe encore un gros écart entre les deux clubs. Le journaliste brésilien assure ainsi que Flamengo ne souhaite racheter que 50% des droits du joueurs sur les 80% en possession de l'OM pour 10M€. Le club brésilien avait effectivement conservé 20% sur la propriété de Gerson sous la forme d'un pourcentage à la revente. Mais Pablo Longoria ne l'entend pas de cette oreille et souhaite totalement se séparer de Gerson sans conserver le moindre pourcentage sur le joueur. Ainsi, l'OM réclamerait 20M€ pour les 80% des droits du joueur qu'il possède.

Flamengo, que já é dono de 20% de Gerson, aceita comprar 50% dos 80% que o Olympique tem por 10m de euros (+ o que ainda tem a receber dos franceses, que é em torno de 6m de euros).OM não quer fazer esse modelo de negócio e não quer mais percentual do atleta. Negociação segue. — Venê Casagrande (@venecasagrande) November 16, 2022

Longoria n'écarte pas un retour...

Les négociations avec Flamengo sont donc très compliquées. Pablo Longoria, conscient de la situation, ouvrait d'ailleurs récemment la porte à un retour de Gerson, si aucun accord n'était trouvé avec Flamengo. « On en est négociation avec Flamengo. Pour le moment il n'y a pas d'accord. Le joueur est au Brésil avec l'accord du club. On ne joue pas à la Playstation, ce n'est pas FIFA. Dans beaucoup de moments dans le football, toutes les choses ne sont pas alignées. Un joueur dépend de l'entraîneur. On a beaucoup changé à l'intérieur de l'OM, on a changé de coach, de joueurs, de façon de jouer. Tout le monde ne s'adapte pas tout de suite à la situation. C'est un joueur de l'OM. La volonté du joueur est de rentrer au Brésil, il l'a manifestée pour des circonstances qui sont personnelles. S'il n'y a pas d'accord, et on parle d'un joueur qui a de la valeur, il sera réintégré à l'équipe », confiait le président de l'OM en conférence de presse.

... mais le clan Gerson veut Flamengo