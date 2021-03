Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est bien passé à l'action dans un gros dossier !

Publié le 13 mars 2021 à 4h15 par A.M.

Présent en conférence de presse, Florian Thauvin a confirmé que Pablo Longoria était en discussions avec son entourage pour une éventuelle prolongation à l'OM.

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin est toujours en plein doute pour son avenir puisqu'il n'a toujours pas prolongé son bail. Il est donc libre de discuter avec le club de son choix et de s'y engager libre en vue de la saison prochaine. Son cas semble faire débat à l'OM puisque Pablo Longoria pourrait envisager de le laisser partir libre afin d'économiser son salaire, tandis que Jorge Sampaoli aimerait s'appuyer sur l'international français. Interrogé sur son avenir, Florian Thauvin reconnaît toutefois des discussions avec Pablo Longoria.

Thauvin confirme les discussions avec Longoria