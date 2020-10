Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a connu un nouvel échec à 10M€ !

Publié le 7 octobre 2020 à 22h15 par La rédaction

Après avoir perdu Bouna Sarr le dernier jour du mercato, l’OM cherche activement son successeur, mais Pablo Longoria a concédé un nouvel échec pour un espoir de Lorient.

Transfert surprise de cette fin de mercato, Bouna Sarr s’est engagé au Bayern Munich contre un chèque de 10M€. Un départ qui n’était pas le plus attendu, et qui a ainsi pris de court les dirigeants marseillais, qui s’attendait davantage à un départ d’un joueur en fin de contrat tel que Florian Thauvin. Ainsi, depuis ce lundi, Pablo Longoria se démène pour trouver le successeur de Bouna Sarr. Alors qu’un accord avait initialement été trouvé avec Joakim Maelhe, jeune espoir international danois, Genk a finalement tenté de renégocier l’offre en dernière minute, faisant capoter le transfert et entraînant la colère du principal intéressé, qui souhaitait visiblement rejoindre l’OM. Comme nous vous le révélions en exclusivité, la piste menant à Kenny Lala a été relancée, l’Olympique de Marseille serait toutefois passé à l'action sur un jeune espoir du FC Lorient. Toutefois, les Merlus ne sont pas vendeurs.

Lorient a refusé une offre de l’OM pour Mendes !