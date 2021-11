Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit une fière chandelle à Sampaoli pour Saliba !

Publié le 2 novembre 2021 à 22h15 par Th.B.

Bien qu’il privilégierait un retour à Arsenal, William Saliba se serait immédiatement adapté à l’OM et à la ville marseillaise. Et Jorge Sampaoli ne serait pas étranger à cela.

Devenu rapidement indispensable aux yeux de Jorge Sampaoli, William Saliba est l’un des joueurs les plus utilisés par l’entraîneur de l’OM depuis le coup d’envoi de la saison. De quoi permettre aux décideurs de l’Olympique de Marseille de rêver d’un nouveau prêt ou d’un transfert définitif de Saliba à l’issue de l’accord de prêt convenu entre Arsenal et l’OM en fin de saison ? Pas vraiment, puisque selon The Daily Telegraph , la priorité de l’international espoir français serait de prouver sa valeur à Arsenal à son retour lors de la prochaine intersaison.

Une adaptation réussie grâce à Sampaoli ?

Pour autant, William Saliba serait satisfait de son expérience à l’OM à ce jour. Après plus de deux mois effectués à Marseille, le natif de Bondy apprécierait l’atmosphère de la ville ainsi qu'autour du club et se serait immédiatement intégré au groupe phocéen et notamment grâce à son entente immédiate avec Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’OM lui offrirait le sentiment d’avoir une place importante et centrale à l’Olympique de Marseille. Un coup de maître donc effectué par le président Pablo Longoria cet été.