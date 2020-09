Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria devra gérer un dossier très sensible cette saison…

Publié le 17 septembre 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin 2021 avec l’OM, André Villas-Boas a laisse planer un gros doute sur son avenir à moyen terme au club. Un nouveau défi de taille pour Pablo Longoria…

Interrogé mardi en conférence de presse, André Villas-Boas avait préféré botter en touche sur son avenir à l’OM : « Je ne peux pas répondre à cette question après une seule victoire contre le PSG. Ce n'est pas le moment, et ça ne dépend pas que de moi. La première proposition de prolongation a été refusée de ma part, et je n'ai rien reçu depuis. Je dois continuer à gagner, notamment contre les gros ». Une réponse pour le moins énigmatique de la part de l’entraîneur portugais, qui avait d’ailleurs été proche de quitter l’OM en fin de saison, et qui n’a plus qu’une année de contrat au Vélodrome.

Longoria va devoir sécuriser Villas-Boas

Pablo Longoria, le nouveau directeur sportif de l’OM, va donc devoir se pencher sérieusement sur le cas Villas-Boas dans les mois à venir. D’autant que, s’il parvient à réaliser un exercice 2020-2021 aussi convaincant que le précédent, le technicien portugais devrait avoir une très belle cote sur le marché des transferts. L’OM aura donc tout intérêt à prolonger le plus rapidement possible Villas-Boas…