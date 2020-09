Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un échec se profile pour Villas-Boas en attaque !

Publié le 16 septembre 2020 à 21h15 par Th.B.

Intéressé par le profil de Keita Baldé, l’OM pourrait ne pas parvenir à recruter l’attaquant de l’AS Monaco. En effet, le Sénégalais prendrait la direction de la Sampdoria.

L’OM est en quête d’un attaquant d’ici la clôture du mercato estival prévue pour le 5 octobre. Et ce n’est pas André Villas-Boas qui dira le contraire. Lors de diverses sorties médiatiques, l’entraîneur de l’OM a fait savoir qu’il attendait un renfort dans le secteur offensif. Indésirable du côté de l’AS Monaco comme son agent Federico Pastorello l’a assuré à Téléfoot La Chaîne , Keita Baldé serait une option pour l’OM. Mais gare à la Sampdoria.

La Sampdoria à deux doigts de boucler l’arrivée de Keita Baldé