Mercato - OM : Longoria contacte un crack du Real Madrid, la grande révélation !

A l’approche du mercato hivernal, l’OM commencerait à s’activer. C’est ainsi que le club phocéen s’intéresserait à Endrick, en grande difficulté au Real Madrid. Mais voilà que le crack brésilien n’est clairement pas un nouveau dossier du club phocéen. En effet, à l’occasion du dernier mercato estival, Pablo Longoria a déjà tenté le coup avec Endrick, contactant même son entourage.

Barré par la concurrence au Real Madrid, Endrick ronge son frein sur le banc de touche. Une situation très difficile qui pourrait pousser le Brésilien vers un prêt en janvier afin d’aller chercher du temps de jeu. Alors que de nombreux clubs seraient intéressés, l’OM a notamment été annoncés parmi les prétendants d’Endrick. Un joueur que Pablo Longoria a déjà tenté de recruter lors du dernier mercato estival.

« Longoria a pris renseignements auprès du staff du joueur » Du côté de l’OM, Endrick n’est clairement pas un dossier qui vient d’être ouvert. En effet, pour L’Equipe du Soir, Eric Frosio, correspondant du quotidien sportif au Brésil, a révélé : « Oui il y a effectivement un intérêt de l’OM pour Endrick. Ça ne date pas d’aujourd’hui ou d’hier. Dès le mois de juin, Longoria a pris renseignements auprès du staff du joueur ».