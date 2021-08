Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une nouvelle idée sur le marché !

Publié le 12 août 2021 à 5h30 par Th.B.

Souhaitant mettre la main sur un nouveau buteur avec le départ imminent pour le Betis Séville de Dario Benedetto, l’OM aurait déposé son regard sur Alexander Sørloth.

Dans les prochains jours, l’OM pourrait enfin sceller sa première vente estivale avec le départ de Dario Benedetto du côté du Betis Séville comme le10sport.com vous l’a confié le 6 août dernier. Afin de combler l’éventuel vide que laissera l’Argentin dans l’effectif de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria aurait une idée déjà bien claire en tête avec un compatriote d’Erling Braut Haaland.

Sørloth dans la ligne de mire de l’OM !