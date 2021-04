Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a une chance pour Milik... grâce à Germain !

Publié le 25 avril 2021 à 1h15 par A.C.

Arrivé cet hiver, Arkadiusz Milik pourrait déjà quitter l’Olympique de Marseille à la fin de la saison... à moins que la situation ne change !

Si certains avaient encore des doutes, ils ont été levés. Valère Germain, dont le contrat avec l’Olympique de Marseille se termine en juin prochain, va quitter le club ! « Ça a été une belle expérience à l’OM. On verra ce que l’avenir me réservera » a confié l’attaquant, lors d’un récent entretien accordé à Canal + Sport . Plusieurs options se présentent d’ailleurs à lui comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com, comme la Sampdoria et le Celta Vigo. Mais avec son départ, Germain pourrait rendre un gros service à l’OM.

Laisser filer Germain pour avoir plus de chances avec Milik ?