Mercato - OM : Longoria a tenté un coup de bluff pour Milik !

Publié le 28 janvier 2022 à 6h15 par Th.B.

Bien qu’il ait publiquement fermé la porte à un départ d’Arkadiusz Milik courant janvier, Pablo Longoria aurait finalement pu céder l’attaquant de l’OM.

Pendant une grande partie du mercato hivernal, qui fermera officiellement ses portes lundi soir prochain, Arkadiusz Milik a été annoncé sur le départ de l’OM. Que ce soit du côté de la Juventus ou plus récemment de la Fiorentina. Néanmoins, et quand bien même il venait d’officialiser la venue de Cédric Bakambu, évoluant au même poste que Milik, Pablo Longoria assurait à la mi-janvier que l’international polonais n’allait pas plier bagage cet hiver. « Départ de Dieng ou Milik ? Absolument pas ! On disait qu'on avait besoin de ce type de profil offensif ». Néanmoins, la vérité serait tout autre.

La Juventus n’aurait pas dégainé pour Milik, mais Longoria était prêt à le céder !