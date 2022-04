Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme coup de tonnerre pour William Saliba !

Publié le 23 avril 2022 à 22h10 par Dan Marciano

Président de l'OM, Pablo Longoria aurait entamé des discussions avec William Saliba au sujet de son avenir. Rien ne serait fait dans ce dossier, mais le club marseillais aurait un bon feeling.

Le dossier William Saliba est l'une des priorités de Pablo Longoria. Prêté par Arsenal à l'OM jusqu'à la fin de la saison, le défenseur de 21 ans est vite parvenu à convaincre Jorge Sampaoli, mais aussi les dirigeants marseillais. Le président espagnol espère le convaincre de rester en Ligue 1 la saison prochaine, mais sa tâche s'annonce compliquée. Auteur de prestations majuscules, Saliba a vu sa côte grimper et serait bien trop cher pour l'OM.

Longoria sur le point de convaincre Saliba ?