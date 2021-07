Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a le feu vert pour ce très joli transfert !

Publié le 21 juillet 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de l’OM qui cherche encore à se renforcer, le milieu de terrain suisse Steven Zuber a laissé la porte ouverte à un transfert cet été.

Après avoir bouclé les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Mattéo Guendouzi, Cengiz Under, Luan Peres, William Saliba et Pau Lopez, l’OM n’en a pas encore terminé avec son mercato estival ! Plusieurs profils sont annoncés dans le collimateur de Pablo Longoria, et ces derniers jours, un intérêt pour Steven Zuber (29 ans) a été évoqué, d’autant que le milieu de terrain de l’Eintracht Francfort a réalisé un Euro XXL avec la Suisse. Et l’OM semble avoir toutes ses chances…

« Mon conseiller est un peu occupé »