Mercato - PSG : La piste Pogba confirmée par ce futur départ ?

Publié le 21 juillet 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Alors que le PSG semble de plus en plus déterminé à recruter Paul Pogba, les envies de départ de Rafinha pourraient indirectement ouvrir la porte à l’international français.

Paul Pogba au PSG cet été, faut-il vraiment y croire ? Le milieu de terrain français n’a plus qu’une année de contrat avec Manchester United, et à en croire les dernières tendances, Pogba serait très attiré par le projet parisien, d’autant que son agent Mino Raiola avait annoncé l’hiver dernier qu’il ne resterait pas chez les Red Devils . Et un joueur du PSG pourrait d’ailleurs faire de la place à Paul Pogba cet été…

Rafinha envisagerait de partir

Comme l’a annoncé le média turc Yeni Asir mardi, Rafinha envisagerait de quitter le PSG cet été. Poussé vers la sortie par Leonardo qui ne semble pas compter sur lui pour l’avenir malgré son arrivée l’été dernier, le milieu de terrain brésilien aurait déjà un point de chute plausible du côté de Fenerbahçe. Et son départ libèrerait une place dans la rotation au milieu de terrain pour Pogba…