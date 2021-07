Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paul Pogba pourrait jouer un terrible coup à Leonardo !

Publié le 20 juillet 2021 à 18h15 par B.C.

Alors qu’on le dit intéressé par une arrivée au PSG, Paul Pogba n’écarterait pas la possibilité de rester une année de plus à Manchester United.

Après avoir notamment bouclé les arrivées de Sergio Ramos et de Gianluigi Donnarumma, Leonardo pourrait encore réserver un gros coup aux supporters parisiens. Le directeur sportif du PSG rêverait en effet de mettre la main sur Paul Pogba, lié à Manchester United jusqu’en juin 2022. Dans ce dossier, le PSG peut compter sur ses excellentes relations avec Mino Raiola pour espérer parvenir à ses fins, mais l’affaire est loin d’être bouclé. Le club de la capitale souhaiterait en effet dégraisser avant de passer à la vitesse supérieure, tandis que Manchester United a toujours l’espoir de conserver son joueur.

Pogba heureux à Manchester