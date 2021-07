Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation de taille sur le feuilleton Pogba !

Publié le 20 juillet 2021 à 17h15 par B.C.

À la recherche d’un nouveau milieu de terrain, le PSG rêverait de Paul Pogba. Leonardo serait déjà en discussion avec Mino Raiola, mais le directeur sportif parisien serait bien plus calme avec Manchester United.

Georginio Wijnaldum ne devrait pas être l’unique renfort du PSG au milieu de terrain. Après l’arrivée libre de l’international néerlandais en provenance de Liverpool, Leonardo souhaiterait mettre la main sur un autre joueur dans ce secteur et aurait fait de Paul Pogba sa priorité. Un dossier qui s’annonce complexe malgré les excellentes relations entre Mino Raiola et le PSG. Alors que les deux parties auraient déjà échangé ensemble, le club de la capitale doit vendre afin de faire de la place au Français et alléger la masse salariale. D’ailleurs, le PSG ne se serait toujours pas officiellement positionné auprès de Manchester United.

Pas de contact avec Manchester United pour Pogba