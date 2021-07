Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien tenté un gros coup en attaque !

Publié le 21 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Finalement recruté par le RC Strasbourg, son club formateur, Kevin Gameiro a bel et bien discuté avec l’OM est a confié les raisons de son refus de rejoindre le club de Pablo Longoria.

En quête d’un nouveau renfort en attaque alors que Dario Benedetto semble poussé vers la sortie cet été, l’OM a coché le nom de Kevin Gameiro. Mais le buteur français de 34 ans, qui était libre depuis son départ de Valence en juin, a finalement opté pour le RC Strasbourg, son club formateur. Présenté en conférence de presse mardi, Gameiro est revenu sur ses échanges avec l’OM et explique pourquoi il a décliné l’offre de Pablo Longoria.

« Un contexte particulier quand on est un ancien Parisien »