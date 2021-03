Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a joué un rôle décisif dans ce dossier !

Publié le 18 mars 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Attiré par l’OM au cours du mercato hivernal, Pol Lirola a notamment choisi le projet McCourt en raison de sa relation privilégiée avec Pablo Longoria.

Longtemps en quête d’un nouveau latéral droit après la vente de Bouna Sarr au Bayern Munich l’été dernier, l’OM a finalement trouvé son bonheur durant le mercato de janvier, et c’est Pol Lirola qui a signé au sein du projet McCourt. Le latéral espagnol est arrivé en provenance de la Fiorentina sous la forme d’un prêt avec option d’achat, et sa signature à l’OM est principalement due à Pablo Longoria comme l’a indiqué Lirola dans La Provence.

« Il a eu un rôle décisif »