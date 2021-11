Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a fait une terrible erreur avec Gerson !

Publié le 12 novembre 2021 à 4h30 par T.M.

Cet été, l’OM a sorti le chéquier pour faire venir Gerson en provenance de Flamengo. Mais comme expliqué au Brésil, ce choix n’était pas le bon pour les Phocéens.

Pour son OM, Jorge Sampaoli avait certaines priorités en terme de recrutement. Et cet été, l’une d’elles se nommait Gerson. L’Argentin avait fait du milieu de terrain, alors à Flamengo, sa cible numéro 1 et Pablo Longoria n’a alors pas hésité à lâcher près de 20M€ pour satisfaire Sampaoli. Compte tenu de cet investissement, Gerson était donc très attendu à l’OM, mais pour le moment, cela tourne au fiasco. Et visiblement, c’était prévisible…

« Le style de Gerson n'est pas adapté à la L1 »