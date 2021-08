Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bouclé un départ à 8M€ !

Publié le 21 août 2021 à 21h10 par A.D.

Devenu indésirable à l'OM, Nemanja Radonjic devrait défendre les couleurs du Benfica cette saison. En effet, Pablo Longoria aurait trouvé un accord de principe avec le club portugais pour un prêt avec option d'achat quasi-obligatoire à 8M€.

Alors qu'il a déjà offert 8 recrues à Jorge Sampaoli, Pablo Longoria essaierait également de dégraisser l'effectif de l'OM. Dans cette optique, le président marseillais aurait placé plusieurs noms sur sa liste de transferts, et notamment celui de Nemanja Radonjic. Et à en croire les dernières indiscrétions de L'Equipe , l'attaquant serbe ne manquerait pas de prétendants, puisqu'il ferait l'objet de deux offres : une première du Benfica et une deuxième du Hertha Berlin. Et il semblerait que l'OM ait préféré celle du club portugais.

Un accord trouvé entre l'OM et Benfica pour Radonjic ?