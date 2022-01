Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien refusé une pépite brésilienne !

Publié le 4 janvier 2022 à 1h00 par A.C.

La Juventus et l’Olympique de Marseille semblent avoir beaucoup échangé ces dernières semaines, évoquant notamment l’avenir d’Arkadiusz Milik.

Arrivé il y a moins d’un an, Arkadiusz Milik sera-t-il encore à l’Olympique de Marseille à la fin du mercato hivernal ? C’est la question que l’on se pose, alors que la Juventus semble être revenue à la charge pour le Polonais. Avec le possible départ d’Alvaro Morata vers le FC Barcelone, les Bianconeri auraient relancé les contacts avec l’entourage de Milik et auraient notamment tâté le terrain auprès de l’OM. La Gazzetta dello Sport a d’ailleurs révélé que la Juve aurait proposé un prêt de Kaio Jorge à Pablo Longoria, qui l’aurait catégoriquement refusé.

La Juve voulait que Kaio Jorge se relance à l’OM