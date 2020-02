Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’OM a bien tenté de vendre Payet cet hiver

Publié le 6 février 2020 à 4h10 par La rédaction

Des nouvelles révélations apportées par l’Equipe aujourd’hui ne laissent aucune part de doute sur les intentions de l’OM au sujet de Payet au mercato hivernal. Analyse.

Dans son édition du jour, l’Equipe a apporté quelques éléments supplémentaires au sujet de l’épisode du possible transfert de Dimitri Payet à West Ham. Selon le quotidien, le deal a été activé par Paul Aldridge, le nouveau conseiller du président Eyraud. West Ham aurait alors débloqué un budget de 20 millions en transfert pour faire venir Payet. Mais le joueur aurait repoussé l’offre, préférant rester à Marseille jusqu’en fin de saison.

La colère de Villas Boas prend tout son sens…