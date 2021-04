Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Lirola à Marseille... pour Longoria ?

Publié le 30 avril 2021 à 0h15 par A.C.

Pol Lirola s’est exprimé au sujet du rôle de Pablo Longoria dans son arrivée à l’Olympique de Marseille.

Il est peut-être l’un des joueurs les plus proches du style de jeu de Jorge Sampaoli. Trop offensif pour un arrière latéral, Pol Lirola semble s’épanouir depuis l’arrivée du nouvel entraineur de l’Olympique de Marseille. Auteur d’un doublé contre le FC Lorient (3-2), l’Espagnol prend de plus en plus d’importance à l’OM. Pas étonnant donc que Sampaoli souhaite le garder, alors que son prêt de la Fiorentina touchera à son terme en fin de saison.

« Avec Longoria, on s’est connu il y a plusieurs années et quand je suis arrivé, il m’a beaucoup aidé »