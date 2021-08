Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’horloge tourne pour la vente de Boubacar Kamara…

Publié le 28 août 2021 à 5h30 par Th.B.

Bien que l’OM compterait sur le FC Séville pour le transfert de Boubacar Kamara, cette opération est liée à celle de Jules Koundé qui n’a toujours pas rejoint Chelsea.

Après Dario Benedetto parti en prêt à Elche et Nemanja Radonjic au Benfica Lisbonne, également sous les mêmes modalités, mais avec une obligation d’achat au niveau d’un certain nombre de matchs disputés, Pablo Longoria aimerait poursuivre sur sa lancée et boucler sa première vente de l’été. Le sacrifié pourrait bien se nommer Boubacar Kamara, dont le contrat à l’OM ne court que jusqu’en juin prochain et ne devrait pas être prolongé au vu de la situation actuelle. D’après L’Équipe notamment, le club phocéen aurait reçu la confirmation de Monchi que le FC Séville recruterait Kamara en cas de départ de Jules Koundé. Mais pour le moment, le directeur sportif du club andalou n’a toujours pas pu boucler cette opération.

Séville jette un froid dans l’opération Koundé