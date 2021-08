Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’opération dégraissage de Longoria prend un gros tournant !

Publié le 26 août 2021 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il est envoyé du côté du FC Séville pour combler le vide que Jules Koundé pourrait laisser, Boubacar Kamara aurait été approché par des dirigeants andalou lorsque l’OM voudrait toujours renflouer ses caisses grâce à sa vente.

Avec Pol Lirola, qui a finalement été transféré pour les cinq prochaines saisons lundi soir après un prêt de six mois effectué dans la cité phocéenne, Pablo Longoria est parvenu à mettre la main sur sa huitième recrue estivale. Et au rayon des départs, cela s’est récemment décanté avec deux joueurs figurant sur la liste des potentiels sacrifiés qui sont partis en prêt avec option d’achat à Elche pour Dario Benedetto et au Benfica Lisbonne pour Nemanja Radonjic. Et le président de l’OM pourrait poursuivre sur cette lancée avec le transfert de Boubacar Kamara dans les prochains jours.

Le dossier Kamara passe un nouveau cap