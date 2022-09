Foot - Mercato - OM

OM : Les vérités d’Igor Tudor sur son intégration à Marseille

Publié le 6 septembre 2022 à 23h00 par Bernard Colas

Successeur de Jorge Sampaoli sur le banc de l’Olympique de Marseille, Igor Tudor a connu des premières semaines compliquées avant de réaliser un excellent début de saison en Ligue 1. À la veille d’affronter Tottenham, le Croate est revenu sur son adaptation et l’atmosphère particulière qui régnait à Marseille.

Arrivé à la tête de l’OM pour assurer la succession de Jorge Sampaoli, Igor Tudor a connu des débuts difficiles dans la cité phocéenne. Le club a enchaîné les mauvais résultats lors de ses rencontres amicales tandis que les relations entre le Croate et certains de ses joueurs ont parfois été très tendues. La situation s’est nettement arrangée depuis grâce à l’excellent début de saison de l’OM en Ligue 1, deuxième au classement derrière le PSG avec le même nombre de points suite à ses cinq victoires et son nul.

« Si tout le monde m’aime mieux, c’est bien »

Interrogé ce mardi sur l'atmosphère à Marseille, Igor Tudor est justement revenu sur ses premières semaines à la tête de l’OM. « Je me concentre sur mon travail. Si tout le monde m’aime mieux, c’est bien. J'ai compris qu’il y avait un club chaleureux et sensible à tout. Je suis né dans une ville très semblable à Marseille en Croatie. Je respecte tout le monde. Un club doit être froid, l’élément-clé, ce sont les joueurs », a-t-il confié.

« On ne vient pas là pour juste jouer la Ligue des champions ou regarder le stade »