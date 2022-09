Foot - Mercato

Mercato : La vérité éclate dans le feuilleton Bernardo Silva

Publié le 6 septembre 2022 à 22h45 par Thomas Bourseau

Le FC Barcelone semblait être le grand concurrent du PSG cet été dans la course à la signature de Bernardo Silva. Cependant, le Portugais n’a pas quitté Manchester City malgré une offre du PSG. Pour ce qui est du Barça, les négociations n’ont jamais vraiment débuté.

Le10sport.com vous révélait au tout début du mois d’août que Luis Campos cultivait le désir de voir Bernardo Silva débarquer au PSG. En effet, le conseiller football du Paris Saint-Germain voyait en son compatriote portugais une signature rêvée. Une offre de transfert de 80M€ a même été dégainée par la direction du Paris Saint-Germain, refusée par le club mancunien.

Xavi avait déclaré sa flamme à Bernardo Silva

De quoi forcer le PSG à se retirer de cette opération comme le10sport.com vous l’affirmait fin août. Néanmoins, du côté du FC Barcelone, on continuait de rêver de la venue de Bernardo Silva comme en attestait la déclaration de l’entraîneur Xavi Hernandez. « Qui n'aime pas Bernardo Silva? C'est un joueur très important pour Pep et pour City. Je l'aime, il fait la différence car il a une grande capacité à comprendre le jeu. Il y a peu de joueurs comme lui. Mais je pense qu'il n'y a pas de nouvelles. Cela dépend de City ».

Le Barça n’a jamais discuté avec City pour Bernardo Silva cet été