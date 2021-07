Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les vérités de ce joueur de Sampaoli sur les recrues de Longoria !

6 juillet 2021

Avant Leonardo Balerdi, ce sont Konrad de la Fuente et Gerson qui ont rejoint l'OM. Des recrues estivales évoquées par le défenseur centrale argentin.

Arrivés respectivement en provenance de la réserve du FC Barcelone et de Flamengo, les deux nouvelles recrues de l’Olympique de Marseille Konrad de la Fuente et Gerson prennent leurs marques du côté du Vieux-Port. L’ailier américain et le milieu brésilien se sont engagés jusqu’en en 2025 et 2026 avec l’OM. Avant de les voir à l’oeuvre sur les terrains de Ligue 1, les deux recrues font la connaissance de leurs nouveaux coéquipiers. Et force est de constater que certains d’entre eux ne les connaissaient pas...

« Leur donner les moyens de s’intégrer rapidement et de trouver leur place dans l’équipe »