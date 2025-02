Mercato - OM : Les transferts de l’été sont annoncés !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir vécu un mercato estival 2024 très agité, l’OM semble bien parti pour remettre ça l’été prochain ! En effet, selon Pierre Ménès, il devrait encore y avoir beaucoup de mouvements au sein de l’effectif phocéen en fin de saison, et l’ancien consultant de Canal + annonce déjà des transfert qui seront inévitables.

Mason Greenwood, Pierre-Emile Højbjerg, Adrien Rabiot, Geronimo Rulli… C’est un fait, l’OM a changé une bonne partie de son effectif lors du dernier mercato estival. Une fois de plus, le club phocéen a fait preuve d’une certaine instabilité avec beaucoup de mouvements sur le marché des transferts, et l’été 2025 s’annonce tout autant agité. L’OM réalise en effet une bonne saison en championnat, et Pierre Ménès estime qu’il ne pourra pas retenir tout le monde et que des ventes devront être effectuées.

« Difficile pour l’OM de garder tout le monde »

« La stabilité n’est pas le point fort de Longoria depuis qu’il est à la tête de l’OM. Il y a toujours énormément de changements, qui ne s’expliquent pas uniquement par une instabilité chronique, mais aussi par la nécessité de faire tourner les finances. On sait que si l’OM se qualifie pour la Ligue des champions la saison prochaine, certains contrats de joueurs seront grandement réévalués, et ce sera difficile pour l’OM de garder tout le monde. Il y aura donc encore une rotation », a indiqué Pierre Ménès sur sa chaine Youtube, Pierrot le foot.

« Une question de stabilité »

L’ancien consultant de Canal + s’appuie d’ailleurs sur des exemples concrets pour appuyer son propos, et évoque les recrues du dernier mercato estival qui n’auront tenu que six mois avant d’être revendues par l’OM en janvier : « Cette année, on a quand même vu pas mal de déchet avec trois recrues qui sont rapidement reparties : Koné, Brassier et Wahi. C’est une question de stabilité et de choix », poursuit Pierre Ménès. Le ton est donc donné pour le prochain mercato…