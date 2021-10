Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les supporters ont bluffé une grosse recrue de Sampaoli !

Publié le 18 octobre 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Actuellement prêté par Arsenal à l’OM sans option d’achat, William Saliba avoue avoir été très touché par l’accueil très spécial des supporters marseillais à son arrivée cet été.

Après un passage à l’OGC Nice la saison passée, William Saliba (20 ans) a de nouveau été cédé en prêt par Arsenal à un pensionnaire de Ligue 1 lors du dernier mercato estival : l’OM. Un choix de carrière réussi pour l’ancien joueur de l’ASSE, qui s’est rapidement imposé comme un élément indispensable du secteur défensif de Jorge Sampaoli. Et dans un entretien accordé à Téléfoot dimanche, Saliba a rendu hommage aux supporters de l’OM qui lui ont témoigné une grande affection dès son arrivée au club.

« Je n’ai jamais vu une passion comme ça »