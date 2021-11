Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les révélations de Payet sur son départ de Marseille !

Publié le 10 novembre 2021 à 19h12 par A.D.

Lors de l'été 2015, Dimitri Payet a quitté l'OM pour rejoindre West Ham. Interrogé sur son départ ce mercredi soir, le milieu de terrain français a lâché toutes ses vérités.