Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue estivale de Sampaoli s'enflamme pour son arrivée à l'OM !

Publié le 30 juillet 2021 à 0h00 par La rédaction

Arrivé cet été à l’OM, prêté par Arsenal, Matteo Guendouzi semble déjà s’être très bien acclimaté au vestiaire marseillais. Le milieu de terrain français s’est exprimé récemment sur son intégration plutôt réussie à l’OM.

Alors que Pablo Longoria continue son chantier sur le mercato estival pour construire le meilleur effectif possible à Jorge Sampaoli, l’OM a déjà enregistré les arrivées de plusieurs beaux noms et notamment celui de Matteo Guendouzi. Le milieu de terrain français a débarqué en provenance d’Arsenal sous la forme d’un prêt et pourrait se relancer avec l’OM dans les prochains mois. À la suite de son expérience ratée en Allemagne, Matteo Guendouzi est de retour en France et semble déjà s’être bien intégré au groupe marseillais. Après avoir disputé les premiers matchs amicaux de la préparation, le tricolore s’est exprimé sur son arrivée à l’OM.

« J'ai l'impression d'être là depuis des années »