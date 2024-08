Mercato - OM : Les coulisses de ce transfert à 2M€ dévoilées

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce jeudi, l’OM a officialisé l’arrivée de Jeffrey de Lange en provenance de Go Ahaed Eagles contre 2M€. Un transfert surprise, mais qui va permettre à Roberto De Zerbi de bénéficier de plusieurs options dans les buts. L’entraîneur des gardiens du club néerlandais a d’ailleurs révélé les coulisses de cette opération surprenante.

L’OM enchaîne au niveau de son mercato estival. Ce jeudi, le club marseillais a enregistré l’arrivée de Jeffrey de Lange en provenance de Go Ahead Eagles contre la petite somme de 2M€. Un transfert qui a surpris de nombreux observateurs. Cependant, avec le Néerlandais, Roberto De Zerbi possédera une option supplémentaire à ce poste, alors que l’OM doit encore prochainement accueillir l’Argentin Geronimo Rulli.

« Il m'a dit que l’Olympique de Marseille était une grande opportunité pour lui »

Auprès du Phocéen, Eric Weghorst, entraîneur des gardiens du club hollandais, s’est livré sur le transfert de son protégé du côté de l’OM : « J’ai parlé avec Jeffrey avant son départ, nous avons beaucoup échangé. Nous nous sommes assis dans la voiture pour discuter lorsque l’OM s’est intéressé à lui, puis nous sommes rentrés chez nous pour réfléchir. Honnêtement, il m'a dit que l’Olympique de Marseille était une grande opportunité pour lui. Je lui ai envoyé un message très tôt le matin pour lui dire que c’était une bonne opportunité et qu’il allait s’épanouir là-bas », a ainsi confié ce dernier.

« Cela lui donnait des frissons, c'était ses mots »

« Il était enthousiaste à l’idée de rejoindre un club aussi prestigieux, et cela lui donnait des frissons, c'était ses mots. Je le félicite encore d’avoir pris la décision de rejoindre l’OM. Jeffrey et moi restons en contact, et cela ne changera jamais. Nous avons travaillé ensemble pendant longtemps et avons confiance l'un en l'autre. Je suis convaincu que c’est la bonne décision au bon moment pour Jeffrey. Je lui souhaite le meilleur et bonne chance à l’Olympique de Marseille », conclut Eric Weghorst.