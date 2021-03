Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les confidences de Boudjellal sur le projet de rachat d’Ajroudi !

Publié le 19 mars 2021 à 14h10 par T.M.

Depuis l’été dernier, la vente de l’OM fait énormément parler. A l’époque, c’étaient Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal qui s’étaient portés candidats pour reprendre le club phocéen à Frank McCourt. Un projet sur lequel est revenu celui qui dirige désormais le Hyères FC.

Malgré les nombreux démentis de Frank McCourt, la vente de l’OM fait toujours parler. Actuellement, ce sont des investisseurs saoudiens et notamment le prince Al-Walid Bin Talal qui sont évoqués pour reprendre les commandes du club phocéen. Mais l’été dernier, c’était un autre projet qui avait été monté pour racheter l’OM. En effet, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal avaient ainsi tenté leur chance, se heurtant toutefois à l’intransigeance de McCourt.

« Ajroudi en avait les moyens »