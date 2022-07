Foot - Mercato - OM

Les cibles se multiplient à Barcelone pour Longoria

Publié le 25 juillet à 06h00 par Thibault Morlain

L’été dernier, Pablo Longoria a recruté Konrad de la Fuente au FC Barcelone, profitant de ses bonnes relations avec Mateu Alemany, dirigeant blaugrana. Une connexion qui pourrait encore fonctionner à l’occasion de ce marché des transferts. D’ailleurs, depuis l’ouverture du mercato, de nombreux joueurs du Barça ont été annoncés à l’OM. Et la liste ne cesse de s’agrandir.

Déjà 6 nouveaux joueurs pour Igor Tudor à l’OM. Pablo Longoria travaille bien à l’occasion de ce mercato estival, mais c’est loin d’être terminé. En effet, le président phocéen veut encore apporter du sang neuf sur la Canebière. De nombreux rumeurs sont d’ailleurs évoquées et plusieurs d’entre elles mènent du côté du FC Barcelone. Il faut dire que Longoria entretient une très bonne relation avec Mateu Alemany. De quoi possiblement faciliter une future opération entre le Barça et l’OM.

Abde, la dernière piste

Et le dernier joueur du FC Barcelone annoncé dans le viseur de l’OM se nomme Ez Abde. A 20 ans, l’ailier marocain s’est révélé la saison dernière sous les ordres de Xavi. Vif, technique, le voilà toutefois confronté aujourd’hui à une terrible concurrence en attaque en Barça. Pour Abde, le meilleur pourrait donc de partir en prêt afin de glaner du temps de jeu. Une opportunité qui aurait alors été cochée par l’OM qui selon les informations de Lion de l’Atlas s’intéresserait à la pépite de Xavi. Mais Pablo Longoria serait loin d’être seul sur le coup.

🚨 Abdessamad Ezzalzouli dans le viseur de l'Olympique de Marseille et L'Olympique Lyonnais https://t.co/2NWasQ0ffv — MΔSSILIΔ 13 (@Massilia_013) July 23, 2022

Nico ou Pjanic pour oublier Kamara ?

Suite au départ de Boubacar Kamara, l’OM doit se renforcer au milieu de terrain. Là encore, Pablo Longoria a regardé à Barcelone. De retour d’un prêt à Besiktas, Miralem Pjanic n’entre pas dans les plans de Xavi. Son nom a alors été associé au club phocéen il y a quelques semaines, mais depuis, cette piste a quelque peu disparu. En revanche, dernièrement, c’est Nico Gonzalez qui semblait avoir tapé dans l’oeil de Pablo Longoria. A la recherche de temps de jeu, le milieu défensif n’aurait pas été contre partir en prêt, mais Xavi aurait visiblement convaincu Nico de rester, voyant en lui la doublure de Sergio Busquets au Barça.

Le gros coup Depay

Et comment également ne pas évoquer Memphis Depay. Aujourd’hui, le Néerlandais serait invité à se trouver un nouveau club par le FC Barcelone. Etant donné la concurrence en attaque, l’ancien de l’OL n’aurait plus sa place dans l’équipe de Xavi. Depay pourrait donc rebondir loin du Camp Nou cet été et cela intéresserait l’OM. En effet, recruter le joueur de 28 ans serait l’un des objectifs de Pablo Longoria, bien que cela serait loin d’être simple.