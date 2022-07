Foot - Mercato - OM

OM : Le successeur de Steve Mandanda lui rend un vibrant hommage

Publié le 24 juillet à 20h45 par Jules Kutos-Bertin

Alors que Steve Mandanda a décidé de quitter l’OM après quatorze saisons sous le maillot olympien, Pablo Longoria a dû lui trouver un remplaçant. Le président marseillais a bouclé la signature de Ruben Blanco, le portier espagnol. Juste après son arrivée, l’ancien joueur du Celta Vigo a rendu un bel hommage à Steve Mandanda.

Après quatorze saisons à l’OM et plus de 600 matchs, Steve Mandanda a pris la décision de quitter son club de cœur. A deux ans de la fin de son contrat, l’international français a été libéré pour « services rendus » par Pablo Longoria, avant de s’engager pour deux saisons avec le Stade Rennais.

Ruben Blanco pour remplacer Steve Mandanda

Pour le remplacer, l’OM a bouclé l’arrivée de Ruben Blanco, l’ex gardien du Celta Vigo. Derrière Pau Lopez, Igor Tudor avait besoin d’une doublure et le portier espagnol remplira ce rôle. Pour son premier entretien après son transfert à l’OM, Ruben Blanco a été interrogé sur les gardiens qui l’ont inspiré. Sans hésiter, le nom de Steve Mandanda est sorti.

Rubén Blanco : « 𝗝𝗲 𝘀𝘂𝗶𝘀 𝗰𝗮𝗹𝗺𝗲, 𝗷𝗲 𝗺𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗮̀ 𝟭𝟬𝟬% 𝘀𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗮𝗶𝗻 »🎙Interview complète 👉 https://t.co/yyHOaPmRYv pic.twitter.com/dOkepydMZ9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 24, 2022

« C’est une référence non seulement pour l’OM mais aussi pour le football français »