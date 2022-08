Foot - Mercato - OM

OM : Les chiffres de ce transfert surprise de Longoria sont révélés

Publié le 16 août 2022 à 23h30 par Amadou Diawara

Après avoir officialisé le transfert d'Alexis Sanchez, Pablo Longoria serait sur le point d'annoncer une nouvelle arrivée surprise en attaque. En effet, le président de l'OM aurait bouclé la signature du jeune crack Sayha Seha. Agé de 17 ans, le milieu offensif français arrive à Marseille en provenance de Troyes.

Peu satisfait par le recrutement de Pablo Longoria, Jorge Sampaoli a décidé de prendre ses jambes à son cou. En effet, le technicien argentin a claqué la porte de l'OM, avant d'être remplacé par Igor Tudor. Pour permettre à son nouvel entraineur de remplir ses objectifs à Marseille, Pablo Longoria n'a pas chômé. En effet, la patron de l'OM a bouclé plusieurs transferts, et notamment ceux de Jonathan Clauss et de Jordan Veretout. En prime, Pablo Longoria a réussi à finaliser l'arrivée d'une star : Alexis Sanchez.

OM : La vérité éclate sur ce choix fort de Dimitri Payet https://t.co/3bgTdzhCje pic.twitter.com/xvIyJodrvy — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Pablo Longoria a bouclé le transfert de Sayha Seha

Après avoir résilié son contrat avec l'Inter, Alexis Sanchez s'est envolé vers Marseille et a tout de suite trouvé un accord de principe avec l'OM à son arrivée sur la Canebière. Dans la foulée, l'international chilien a passé sa visite médicale avec succès et a vu son transfert à l'OM être officialisé. D'ailleurs, lors d'un entretien accordé aux médias du club marseillais, Alexis Sanchez a expliqué pourquoi il avait choisi de signer à Marseille.

L'OM a battu la concurrence de Manchester United et du Bayern

« On m'a raconté la grande histoire de l'OM. C'est l'une des équipes françaises les plus historiques, la seule à avoir remporté la Ligue des Champions. J'ai considéré que c'était un défi important dans ma carrière. Un défi que j'ai envie de relever. Quand il était ici à l'OM, il m'a raconté qu'il était heureux dans cette ville et que l'équipe était très bonne. C'était il y a quelques années déjà. Ce que je peux apporter à l'OM ? De la joie. J'ai toujours aimé gagner dans ma carrière et gagner un titre ici serait magnifique, tant pour moi que pour le club » , a confié Alexis Sanchez il y a quelques jours.

Un transfert à 700 000€ pour Sayha Seha ?