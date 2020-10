Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L'énorme révélation de Longoria sur cette piste offensive !

Publié le 22 octobre 2020 à 19h45 par A.M.

En quête d'un avant-centre durant le mercato, l'OM a étudié plusieurs pistes comme celle menant à Darwin Nunez, comme le confirme Pablo Longoria.

Cet été, l'un des objectifs de l'Olympique de Marseille était de recruter un nouvel avant-centre afin de concurrencer Dario Benedetto, seul joueur à ce poste à disposition d'André Villas-Boas, qui considère Valère Germain comme la doublure de Florian Thauvin. Finalement, après avoir cherché la perle rare, l'OM a décidé d'investir 8M€ sur le jeune ailier brésilien Luis Henrique et donc de remettre à plus tard la quête d'un avant-centre. Et pourtant, Pablo Longoria reconnaît avoir envisagé le recrutement de Darwin Nunez.

Longoria confirme pour Nunez