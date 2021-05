Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme appel du pied de Neymar à Gerson !

Publié le 20 mai 2021 à 17h45 par T.M.

Alors que Gerson fait actuellement l’objet d’un pressing de la part de l’OM, le joueur de Flamengo a reçu un énorme conseil de la part d’un certain Neymar.

Après un échec du côté de l’AS Rome, Gerson pourrait prochainement fait son retour en Europe. Excellent avec Flamengo, le milieu de terrain brésilien de 23 ans a semble-t-il convaincu Jorge Sampaoli, qui fait actuellement le forcing avec Pablo Longoria pour le recruter à l’OM. Ainsi, comme le10sport.com vous l’a révélé, deux offres ont déjà été formulées, à hauteur de 24M€ et 26M€, se rapprochant alors des 30M€ réclamés par Flamengo. Alors que les discussions se poursuivent en coulisse entre l’OM et les Cariocas, Neymar, star du PSG, est venu mettre son grain de sel dans ce dossier Gerson.

« Il doit venir en Europe »