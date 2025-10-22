Mercato - OM : L’enfant du pays rêve d’un grand retour !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé à l’OM qu’il avait rejoint à l’âge de 11 ans, Jonathan Pitou n’avait pas été conservé par le club et contraint de s’en aller à l’été 2022. Le milieu offensif âgé de 21 ans a rebondi en Serie C, à Pro Patria, puis à Alcione, où il évolue depuis cet été, mais le Marseillais de naissance rêve de faire son retour dans la cité phocéenne.

« J'ai été malade pendant dix jours. Puis j'ai repris des forces. » Comme il le confiait l’année dernière, Jonathan Pitou a eu du mal à encaisser son départ de l’OM. Issu du centre de formation, le Marseillais n’a pas été conservé et c’est en Serie C, à Pro Patria, qu’il a poursuivi sa carrière.

Pitou rêve d’un retour à l’OM L’été dernier, Jonathan Pitou a rejoint Alcione, avec qui il a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives depuis le début de la saison. D’après les informations du journaliste Rudy Galetti, ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs italiens et européens, même si le rêve du milieu offensif âgé de 21 ans est de revenir à l’OM.