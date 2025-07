Mercato - OM : Le vestiaire s'enflamme pour un gros transfert !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le transfert de Facundo Medina en provenance du RC Lens a été officialisé mercredi, Leonardo Balerdi a souhaité la bienvenue à son compatriote et coéquipier en sélection argentine. Le capitaine marseillais s’est dit très heureux de le voir le rejoindre à Marseille et estime qu’il sera très apprécié au sein de l’OM.

« Salut mon frère. Je voulais te faire cette petite vidéo pour te dire bienvenue et aussi te dire que c’est normal, tu es un peu fatigué que l’on te batte toujours. Donc je suis content de te voir avec les couleurs de l’OM, te recevoir au Vélodrome et au club », a déclaré Leonardo Balerdi .

«Je sais que tout le club va t’aimer frérot»

Le capitaine de l’OM poursuit : « Je sais que tout le club va t’aimer frérot, parce que tu as un cœur magnifique, tu as la grinta et tu es un joueur magnifique aussi. Donc frérot, tout le meilleur pour toi et à bientôt. Ciao mon frère. »