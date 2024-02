Mercato - OM : Le vestiaire évoque la révolution !

Jean de Teyssière

L'OM restait sur sept matchs consécutifs sans victoire, toutes compétitions confondues. Gennaro Gattuso a été démis de ses fonctions en début de semaine et Jean-Louis Gasset (70 ans) a pris la tête de l'effectif marseillais. Une première réussie pour l'ancien entraîneur de l'ASSE puisque face au Shakhtar Donestk, l'OM s'est brillamment qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa (2-2, 3-1). Le défenseur marseillais, Bamo Meïté, explique la méthode Gasset.

Dans un stade Vélodrome comblé par 63 000 supporters, tout avait mal commencé pour l'OM : un but encaissé très tôt sur penalty (12ème minute), une égalisation rapide grâce à Pierre-Emerick Aubameyang et deux actions litigieuses dans la surface ukrainienne, qui aurait pu conduire à deux penaltys en faveur de l'OM. Mais les hommes de Jean-Louis Gasset ont fait preuve d'un mental qui les fuyait ces derniers temps pour passer outre et finalement s'imposer 3-1. Une victoire qui fait du bien et qui relance un peu la saison jusque-là morose des Marseillais.

«Il fallait démontrer nos valeurs à notre public»

Dans les couloirs de l'Orange Vélodrome, le défenseur central marseillais, Bamo Meïté était soulagé par la victoire de son équipe, comme rapporté par La Provence : « A chaque fois, on avait le match en main puis on se faisait rejoindre. Il faut avoir le même état d’esprit que celui de ce jeudi soir. Il fallait démontrer nos valeurs à notre public. L’ambiance était folle. Il nous reste du boulot. »

OM : Gasset répond à la colère des supporters ! https://t.co/jE5ZPLLQeQ pic.twitter.com/JYseAIwxoF — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

«Le coach est arrivé avec l’envie de nous faire remonter la pente»