Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le transfert de Veretout relancé par... Dybala ?

Publié le 29 juillet 2022 à 23h30 par Amadou Diawara

Pour pallier le départ de Boubacar Kamara vers Aston Villa, l'OM aimerait boucler le transfert d'un autre Français : Jordan Veretout. Toutefois, ce dossier serait compliqué à finaliser pour Pablo Longoria. Mais heureusement pour le président de l'OM, l'AS Rome serait contrainte de vendre Jordan Veretout à cause de Paulo Dybala.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin, Boubacar Kamara a décidé de ne pas prolonger avec l'OM pour tenter une nouvelle aventure ailleurs. En effet, l'international français a fait ses valises et a rejoint Aston Villa librement et gratuitement cet été, laissant la direction de Marseille bredouille.

Mercato - Officiel : L'OM annonce un nouveau transfert https://t.co/iXVbr3iaGF pic.twitter.com/wT1w3Y2JzY — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

L'OM n'a pas oublié Jordan Veretout, mais ce dossier est compliqué

Orphelin de Boubacar Kamara, l'OM serait en quête de son digne successeur. Et pour remplir cette mission de remplacer le milieu de terrain français, Pablo Longoria aurait identifié plusieurs cibles, dont un autre international tricolore : Jordan Veretout. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec l'AS Rome, l'ancien pensionnaire du FC Nantes figurerait sur les tablettes du président de l'OM en vue d'un transfert cet été. Toutefois, finaliser l'arrivée de Jordan Veretout serait une tâche très ardue pour Pablo Longoria actuellement.

La Roma contrainte de vendre Jordan Veretout à cause de Paulo Dybala

Selon les informations de L'Equipe , divulguées ce vendredi soir, Pablo Longoria s'activerait toujours pour recruter un nouveau milieu de terrain lors de ce mercato estival. Cependant, le transfert de Jordan Veretout - qui serait toujours dans le viseur du président de l'OM - serait compliqué à boucler aujourd'hui. Si l'AS Rome de José Mourinho serait disposée à se séparer de son milieu de terrain français, elle ne compterait pas le vendre dans n'importe quelle condition.

Longoria joue la montre et examine des plans B après Jordan Veretout