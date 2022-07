Foot - Mercato - OM

OM : Longoria sait à quoi s'en tenir pour le transfert de Veretout

Publié le 23 juillet à 13h15 par Hugo Ferreira

A la recherche du successeur de Boubacar Kamara, l’Olympique de Marseille s’intéresse à Jordan Veretout. L’international Français pourrait retrouver la Ligue 1, 5 ans après son départ en Italie. Cependant, l’AS Roma ne compte pas se séparer de son milieu de terrain pour le moment, et ne le laissera partir que s’il est remplacé.

Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a l'intention de se renforcer en conséquence, d’autant plus qu’il faut combler d’importants départs. Formé dans la cité phocéenne, Boubacar Kamara a notamment quitté le club librement afin de s’engager en faveur d’Aston Villa. L’OM a déjà accueilli plusieurs recrues, mais n’a pas encore pu enregistrer le successeur du Français. Toutefois, Pablo Longoria aurait tout de même une idée en tête.

L’OM s’intéresse à Veretout

Pour succéder à Boubacar Kamara, l’Olympique de Marseille a étudié de nombreuses pistes, et semble apprécier les joueurs qui connaissent déjà bien la Ligue 1. En effet, les Phocéens s’intéressent à Adrien Tameze et Tiémoué Bakayoko, mais également à Jordan Veretout. Passé par le FC Nantes et l’AS Saint-Étienne, l’international français pourrait quitter l’AS Roma, où il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Cependant, les Giallorossi ne devraient pas le laisser partir si facilement.

L’AS Roma veut d’abord trouver son remplaçant

Effectivement, Jordan Veretout ne quittera pas l’AS Roma pour le moment, selon les informations d’Il Messaggero. D’après le média transalpin, José Mourinho ne laissera partir l’international français que si son remplaçant est trouvé. L’OM devra donc prendre son mal en patience sur ce dossier.