OM : Tudor réclame le transfert d'une star, Longoria passe l'action

Publié le 23 juillet à 12h10 par Arthur Montagne

Bien que très actif ces derniers jours sur le marché des transferts, l'OM entend encore se renforcer d'ici la fin du mercato, et possiblement dans le secteur offensif. C'est ainsi qu'Igor Tudor aurait réclamé la transfert d'Alexis Sanchez. Le Chilien, qui n'entre plus dans les plans de l'Inter Milan, étudierait même l'offre de l'OM avec attention.

Cette semaine, le mercato de l'OM a pris feu. En effet, après plusieurs semaines discrètes sur le marché des transferts, Pablo Longoria a bouclé trois arrivées en quelques jours. Ainsi, Luis Suarez et Jonathan Clauss ont respectivement été transféré en provenance de Grenade et du RC Lens, tandis que Ruben Blanco a été prêté par le Celta Vigo afin d'assurer le rôle de doublure de Pau Lopez dans les buts marseillais. Mais dans le secteur offensif, ça pourrait encore bouger.

Alexis Sanchez étudierait une offre de l'OM

Et selon les informations du Corriere dello Sport , Igor Tudor aurait réclamé le transfert d'Alexis Sanchez ! L'international chilien, dont le nom avait beaucoup circulé à l'OM lorsque Jorge Sampaoli, ancien sélectionneur du Chili, était entraîneur, n'entre plus dans les plans de Simone Inzaghi. Il n'est pas convoqué dans le groupe de l'Inter Milan qui dispute un match amical contre le RC Lens. Preuve que le départ d'Alexis Sanchez est inévitable cet été. Et l'ancien joueur du FC Barcelone étudierait même l'offre de l'OM.

Un salaire qui pose problème

En effet, Alexis Sanchez, conscient que l'OM disputera la Ligue des champions, connaît Igor Tudor pour l'avoir croisé lorsqu'il était adjoint d'Andrea Pirlo à la Juventus ou sur le banc de l'Hellas Vérone. Par conséquent, le Chilien n'écarte pas totalement l'hypothèse d'un transfert à l'OM. Cependant, son salaire risque de poser un problème insoluble. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Alexis Sanchez ne sera pas retenu par l'Inter Milan, mais ses émoluments sont estimés à 7M€ nets par an. Une somme bien évidemment inaccessible pour les finances de l'OM.