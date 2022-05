Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le terrible constat de Sampaoli sur l'avenir de Kamara...

Publié le 19 mai 2022 à 16h10 par Arthur Montagne

Interrogé sur l'avenir de Boubacar Kamara dont le contrat s'achève le 30 juin, Jorge Sampaoli reconnaît avoir été impuissant dans ce dossier, avouant à demi-mots le départ de son joueur...

Le cas Kamara fait grandement parler et devrait laisser des regrets du côté de l'OM. Et pour cause, son contrat s'achève le 30 juin, et aucune prolongation ne semble sur le point d'être bouclée. Par conséquent, c'est une énorme perte sportive et financière pour l'OM puisque Boubacar Kamara dispose d'une belle valeur marchande et c'était imposé comme un cadre de son club formateur. Interrogé sur le sujet, Jorge Sampaoli ne cache d'ailleurs pas sa déception et son impuissance face à cette situation.

«Il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu, ça ne concerne pas le sportif, mais plutôt les entourages»