Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le successeur de Milik déjà trouvé par Sampaoli ?

Publié le 2 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Plus que jamais en rupture avec Jorge Sampaoli à l’OM, Arkadiusz Milik pourrait partir l’été prochain. Mais Cédric Bakambu semble déjà tout indiqué pour occuper le poste de buteur au sein du club phocéen…

« Une association entre Milik et Bakambu ? Il faut qu'il y ait un bon feeling entre eux. Avec deux pointes, ils peuvent se neutraliser, ça peut être négatif s'il n'y a pas de connexion, s'ils jouent les mêmes ballons », indiquait Jorge Sampaoli en janvier dernier le jour de la présentation de Cédric Bakambu à son arrivée à l’OM, et l’entraîneur argentin expliquait donc qu’il n’envisageait pas d’associer sa nouvelle recrue avec Arkadiusz Milik. En clair, seul l’un des deux hommes est destiné à évoluer à la pointe de l’attaque de l’OM, et Sampaoli semble avoir déjà fait son choix…

Bakambu buteur de l’OM pour l’avenir ?

En effet, malgré sa redoutable efficacité avec l’OM, Arkadiusz Milik semble désormais en rupture totale avec Jorge Sampaoli, à tel point qu’un départ du buteur polonais l’été prochain ne soit plus à exclure. Dans cette optique, Cédric Bakambu parait ainsi tout désigné pour occuper le poste de buteur la saison prochaine à l’OM, lui qui dispose de la confiance de son entraîneur. Affaire à suivre…