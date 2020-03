Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le PSG pourrait sauver McCourt du fair-play financier !

Publié le 27 mars 2020 à 4h00 par A.M.

En grand danger face au fair-play financier, l'OM pourrait recevoir l'aide du PSG afin de renflouer ses caisses. Si les Parisiens s'offrent Kalidou Koulibaly, Naples pourrait en effet faire une grosse offre pour Duje Caleta-Car.

Dans les prochaines semaines, l'Olympique de Marseille va devoir vendre afin de rééquilibrer ses comptes et ainsi entrer dans les clous du fair-play financier. En effet, le club phocéen est plus que jamais menacé par l'UEFA et s'expose à de grosses sanctions. Cet été, il faudra donc vendre, ce sera une obligation. Dans cette optique, plusieurs joueurs pourraient renflouer les caisses de l'OM, et un dossier pourrait être débloqué par le PSG.

En recrutant Koulibaly, le PSG pourrait aider l'OM

En effet, le club de la capitale, qui travaille sur la succession de Thiago Silva, dont le contrat arrive à échéance le 30 juin, s'intéresse à Kalidou Koulibaly dont le transfert pourrait dépasser les 80M€. Par conséquent, cela ferait une grande rentrée d'agent pour Naples qui pourrait donc envisager de sortir un gros chèque pour remplacer le Sénégalais. Et dans cette optique, le Corriere dello Sport annonce que Duje Caleta-Car ferait figure de priorité pour le Napoli. Par conséquent, le PSG pourrait indirectement permettre à l'OM de réaliser une grosse vente qui permettrait aux finances phocéennes de respirer.