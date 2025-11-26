Mercato - OM : Le prochain transfert XXL annoncé par Riolo ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Une nouvelle fois très bon mardi lors de la victoire face à Newcastle (2-1), Arthur Vermeeren s’est définitivement imposé comme un titulaire à l’OM aux yeux de Daniel Riolo. Le milieu de terrain âgé de 20 ans est prêté par le RB Leipzig cette saison et pour l’éditorialiste de RMC, les dirigeants marseillais seraient bien inspirés de lever rapidement son option d’achat, estimée à 20M€.

Titularisé aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg et Darryl Bakola, Arthur Vermeeren a rayonné dans le milieu de terrain de l’OM mardi face à Newcastle (2-1). Déjà intéressant à chaque fois que Roberto De Zerbi lui a donné sa chance, l’international belge (6 sélections) s’est peut-être imposé comme un titulaire après cette rencontre.

« L’option d’achat ça veut dire qu’ils peuvent l’acheter c’est déjà bien » « Vermeeren a été bon tout le match. Lui, il a vraiment gagné sa place de titulaire. Ça fait plusieurs semaines qu’on le pense, mais ce soir, il a enfoncé le truc », a estimé Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « Celui-là, il va vite falloir le bloquer », a-t-il ajouté, alors qu’Arthur Vermeeren est prêté à l’OM par le RB Leipzig, avec une option d’achat estimée à 20M€. « C’est pas mal, l’option d’achat ça veut dire qu’ils peuvent l’acheter c’est déjà bien. »