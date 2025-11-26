Mercato - OM : Le prochain transfert XXL annoncé par Riolo ?

Une nouvelle fois très bon mardi lors de la victoire face à Newcastle (2-1), Arthur Vermeeren s’est définitivement imposé comme un titulaire à l’OM aux yeux de Daniel Riolo. Le milieu de terrain âgé de 20 ans est prêté par le RB Leipzig cette saison et pour l’éditorialiste de RMC, les dirigeants marseillais seraient bien inspirés de lever rapidement son option d’achat, estimée à 20M€.
Titularisé aux côtés de Pierre-Emile Hojbjerg et Darryl Bakola, Arthur Vermeeren a rayonné dans le milieu de terrain de l’OM mardi face à Newcastle (2-1). Déjà intéressant à chaque fois que Roberto De Zerbi lui a donné sa chance, l’international belge (6 sélections) s’est peut-être imposé comme un titulaire après cette rencontre.
« L’option d’achat ça veut dire qu’ils peuvent l’acheter c’est déjà bien »
« Vermeeren a été bon tout le match. Lui, il a vraiment gagné sa place de titulaire. Ça fait plusieurs semaines qu’on le pense, mais ce soir, il a enfoncé le truc », a estimé Daniel Riolo dans l’After Foot sur RMC. « Celui-là, il va vite falloir le bloquer », a-t-il ajouté, alors qu’Arthur Vermeeren est prêté à l’OM par le RB Leipzig, avec une option d’achat estimée à 20M€. « C’est pas mal, l’option d’achat ça veut dire qu’ils peuvent l’acheter c’est déjà bien. »
« S’il enchaîne ce genre de prestations, on pourrait le voir ici pour plusieurs années »
Nul doute que l’OM y a déjà pensé. « Arthur est un super joueur. On avait déjà essayé de le recruter l’an dernier. Pour son âge, il joue déjà comme un ancien. Premier match au Vélodrome, il était très tranquille », déclarait Medhi Benatia le 30 septembre dernier après la victoire contre l’Ajax Amsterdam (4-0). « Techniquement, toujours orienté, toujours en mouvement. C’est un vrai joueur de football. Même s’il n’est que prêté, si le projet lui plaît et s’il enchaîne ce genre de prestations, on pourrait le voir ici pour plusieurs années. »