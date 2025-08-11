Mercato - OM : Le prochain transfert confirmé par De Zerbi ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Un an seulement après son arrivée à l'OM sous la forme d'un prêt payant assorti d'une obligation d'achat de 14,5M€, Jonathan Rowe pourrait déjà quitter le club marseillais en cette fin de mercato estival. Le jeune attaquant anglais a de nombreux courtisans, et Roberto De Zerbi lui-même a laissé la porte ouverte à son joueur en conférence de presse.

L'OM vit un mercato estival relativement agité avec déjà six nouvelles recrues, mais le club phocéen s'active également dans le sens des départs et certains éléments indésirables qui se retrouvent poussés vers la sortie. Jonathan Rowe (23 ans), recruté il y a un an par l'OM dans le cadre d’un prêt payant de 2M€ assorti d’une obligation d’achat de 14,5M€, pourrait être le prochain sur la liste.

Rowe affole le marché L'Atalanta, Fenerbahçe, l'AS Roma, Besiktas, le Stade Rennais, des clubs de Premier League... Les prétendants ne manquant pas pour Jonathan Rowe, sous contrat jusqu'en 2029 avec l'OM. Et Roberto De Zerbi a d'ailleurs clairement laissé entendre samedi en conférence de presse qu'il ne retiendrait pas son attaquant anglais en cas de bonne offre dans les jours à venir.