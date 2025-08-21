Mercato - OM : Le prochain club de Rabiot annoncé en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Adrien Rabiot est prié de se trouver un nouveau club étant donné que l'OM souhaite s'en séparer au plus vite, et les spéculations vont déjà bon train en ce qui concerne l'avenir du milieu de terrain de l'équipe de France. Mardi soir, en direct sur RMC Sport, un journaliste a même évoqué la possibilité d'une arrivée au Milan AC pour Rabiot.

Placé sur la liste des transferts par la direction de l'OM suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe vendredi dernier, Adrien Rabiot (30 ans) va-t-il parvenir à trouver preneur en cette fin de mercato ? Daniele Manusia, nouveau spécialiste italien de RMC Sport, a évoqué cet épineux dossier mardi soir en direct dans l'After Foot, et il évoque un point de chute plausible pour le milieu de terrain de l'OM : le Milan AC de Massimiliano Allegri.

Rabiot à Milan avec Allegri ? « Rabiot est amoureux d'Allegri, et vice-versa. Leur histoire d'amour s'est terminée il y a deux saisons, mais en juin, Rabiot disait à La Gazzetta dello Sport qu'Allegri l'appelait souvent et que quand il l'appelait, il répondait toujours au téléphone. Ils peuvent parler de tout et pas seulement de foot, donc ils ont vraiment un rapport père-fils. Et en plus l'AC Milan, c'est un nouveau projet. Allegri a bâti une nouvelle équipe très intéressante avec au milieu de terrain un mélange de joueurs très techniques et des joueurs physiques », indique le chroniqueur, qui verrait donc bien Rabiot au Milan AC pour retrouver Allegri avec qui il avait travaillé à la Juventus Turin.